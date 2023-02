Coppa Italia, Juventus-Lazio vince in tv: oltre 5 milioni di spettatori, 23% di share

Juventus-Lazio vince la serata in tv. L’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2022/2023, terminato per 1-0 in favore dei bianconeri grazie alla rete decisiva segnata da Bremer di testa, ha infatti vinto la sfida degli ascolti della serata di giovedì 2 febbraio tenendo incollati davanti allo schermo 5.178.000 spettatori con uno share del 23.7%. Nel dettaglio il primo tempo è stato seguito da 5.565.000 persona (24.3%), scese a 4.810.000 e il 23.1% di share per il secondo tempo.