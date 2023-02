Qatar 2022, L’Equipe: Sarkozy rischia processo penale per corruzione

Nicolas Sarkozy rischia un nuovo procedimento penale per corruzione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, nel corso degli anni polizia e i media francesi hanno evidenziato diverse ragioni economiche per l’intenso lobbismo da parte dell’ex capo di Stato: ad esempio, la possibilità per le grandi aziende francesi del CAC40 di aggiudicarsi contratti in Qatar, la creazione di beIN Sports o l’acquisizione del PSG da parte di QSI (acquisizione che avverrà a giugno 2011).

“Secondo le nostre informazioni– scrive il quotidiano francese- il 14 novembre la Procura finanziaria nazionale (PNF) ha emesso ufficialmente una nuova ipotesi: per ringraziare Nicolas Sarkozy del suo impegno, il Qatar avrebbe coperto parte delle spese della sua campagna presidenziale, che non erano state dichiarate nel 2007″.

“Tutto inizia nel gennaio 2020– racconta ancora L’Equipe- Il giudice Marc Sommerer, incaricato dell’indagine giudiziaria su possibili atti di corruzione che circondano l’assegnazione della Coppa del Mondo 2022 al Qatar, riceve un rapporto intrigante dall’Ufficio anticorruzione”.

La polizia spiega di aver consultato gli archivi della Presidenza della Repubblica e di aver portato alla luce lettere scritte nel 2011 e nel 2012 da un certo François de La Brosse, capo della società ZNZ. Il fratello di quest’ultimo, Thierry, ora deceduto, era direttore generale di OM. François de La Brosse racconta nei suoi scritti di aver svolto servizi di comunicazione dal 2006, che non sarebbero stati fatturati né all’Eliseo, né integrati nei conti elettorali di Nicolas Sarkozy. Quattro anni dopo, con l’azienda ormai sull’orlo del fallimento, si rivolge a Claude Guéant, ex segretario generale dell’Eliseo, e a Nicolas Sarkozy, per pensare a una via d’uscita dalla crisi. Sempre secondo questi documenti, una soluzione sembra essere stata trovata nell’autunno del 2011.