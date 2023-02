Argentina, Messi: “Mondiali 2026? E’ difficile, ma vediamo”

“Vista l’età, è difficile che possa esserci nel 2026. Amo il calcio e finché mi sentirò in buona forma e mi divertirò, continuerò a giocare. Manca ancora tanto al prossimo Mondiale, vediamo come proseguirà la mia carriera”. Con queste parole Lionel Messi è intervenuto in un’intervista a ‘Ole’, nella quale ha lasciato uno spiraglio aperto per il prossimo Mondiale. “Non posso prevedere nulla – ha aggiunto il campione argentino – Per questione di età e tempo, mi sembra difficile. Ma vediamo come andrà avanti la mia carriera, cosa farò, dipende da tante cose”.

Messi ha poi parlato delle sue emozioni dopo aver conquistato la Coppa del Mondo: “Quanto l’ho desiderata? Un sacco. Sono da tanti anni in nazionale, l’avevo sfiorata nel 2014: dietro questa vittoria c’è stato tanto sacrificio, tante sconfitte, tanti momenti difficili che ho dovuto affrontare”.