Coppa Italia 2023/24: Genoa e Bologna firmano il successo, eliminate Modena e Cesena

Sono Genoa e Bologna ad imporsi rispettivamente su Modena e Cesena, firmando il passaggio al prossimo turno di Coppa Italia 2023/23.

Spettacolo al Ferraris per la sfida tra Genoa e Modena valevole per i trentaduesimi della competizione. La formazione rossoblù si impone al termine del match per 4-3 e firma il passaggio del turno. A sbloccare il risultato ci pensa Retegui al primo minuto di gioco con un tiro su prima intenzione, arriva al 29esimo il nuovo pareggio della formazione di Bianco: è Tremolada a servire Manconi con una palla alta, su cui arriva di testa concludendo in rete. Sul finale di prima frazione altre due le reti, prima il sorpasso: un clamoroso errore difensivo permette a Tremolada di fare tutto solo e insaccare a rete. Al 48esimo è poi Vasquez di testa a rimette il match in equilibrio. Nella ripresa i ritmi continuano a mantenersi alti, sono state tre infatti le marcature messe a segno. Prima un nuovo allungo da parte dei genoani: Gudmundsson al 53esimo arriva al limite dell’area e calcia, qualche minuto dopo Retegui mette la firma sulla doppietta. Vana la rete al 77esimo di Gargiulo che, nonostante abbia accorciato le distanze, si arrende insieme ai compagni al definitivo 4-3.

Successo anche per il Bologna che si è imposto per 2-0 sul Cesena, che lascia il sogno Coppa Italia. Anche qui il match viene sbloccato al primo minuto di gioco, con Corazza che calcia dal limite dell’area con un destro a giro che termina sotto al sette, non può nulla il portiere avversario. Per il raddoppio bisognerà attendere la parte finale del match, è l’appena entrato Zirkzee a insaccare bene in porta, firmando il definitivo 2-0 per la formazione di Thiago Motta.