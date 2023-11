Coppa Davis Juniores: l’Italia batte gli Stati Uniti e vola in finale

Sulla terra rossa di Cordoba, Spagna, la Nazionale italiana batte gli Stati Uniti e accede alla finale di Coppa Davis Juniores. Andrea De Marchi ha avuto la meglio su Maxwell Exsted per 6-3, 6-3 e Federico Cinà è riuscito a battere Darwin Blanch in 4-6, 6-0, 6-2. Nel doppio Exted e Jagger Leach hanno conquistato la vittoria contro De Marchi e Matteo Sciahbasi in 6-2, 2-6, 10-8. La finale ora è prevista per il 5 novembre, quando gli Azzurri dovranno sfidare la Repubblica Ceca.