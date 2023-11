Salernitana-Napoli, Lobotka: “Sensazioni positive, proveremo a rivincere lo scudetto”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Salernitana: “Abbiamo approcciato la gara molto bene e siamo riusciti a sconfiggere un avversario non semplice, perciò le sensazioni non possono che essere positivi. Oggi siamo riusciti a giocare bene e ne siamo felici; a volte è difficile, ma stiamo mettendo le basi per giocare in questo modo fino al termine della stagione“. Infine, Lobotka ha parlato degli obiettivi della squadra: “Scudetto? Faremo il possibile per provare a vincerlo nuovamente. Squadre come Inter e Milan hanno fatto un mercato importante, ma anche noi siamo forti“.