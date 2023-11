LIVE – Sampdoria-Palermo, Serie B 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Sampdoria-Palermo match valido per la dodicesima giornata di Serie B 2023/2024. Match decisivo per tutte le parti interessate. A Marassi Pirlo probabilmente si gioca la panchina ed il futuro in quel di Genova. Dopo la sconfitta, rotonda di Coppa Italia, contro la Salernitana, il Palermo arriva nel peggior momento possibile. Non se la passa meglio Corini, reduce da un brutto tonfo in casa contro il Lecco che ha frenato la corsa dei siciliani verso il primo posto della classifica. Si inizia alle 16.15.

