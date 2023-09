Coppa Davis 2023, Volandri: “Siamo concentrati sul campo, il resto ce lo siamo lasciati alle spalle”

“Abbiamo deciso da giorni di concentrarci solo sul campo e lasciare quello che è stato alle spalle”. Si esprime così Filippo Volandri a due giorni dall’esordio in Coppa Davis mercoledì contro il Canada a Bologna. Il capitano dell’Italdavis ha parlato dell’impegno che attende gli azzurri chiudendo le polemiche dei giorni scorsi relative al forfait di Sinner e al caso Fognini: “Un pensiero a Sinner e Berrettini, li aspettiamo a braccia aperte”. Poi Volandri ai microfoni di Sky parla dei giocatori a sua disposizione: “Devono essere tutti pronti, chi giocherà e chi non giocherà. Il girone è tosto, affrontiamo il Canada e una squadra come il Cile che è molto molto forte. Siamo diventati una squadra e ho chiesto ai ragazzi grande diponibilità. Puntiamo ad arrivare a Malaga e crescere ancora. Oggi siamo una squadra e lo saremo ancora di più da qui in poi”