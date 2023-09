Inter, Dumfries: “L’anno scorso non iniziai bene, ora voglio di più”

Dopo le grandissime prestazioni in Nazionale olandese, il terzino dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato ai microfondi di Voetbal International. Ecco le sue parole: “Che bello. Cerco di essere importante, ma sono particolarmente orgoglioso della prestazione della squadra. Avevamo detto che dovevamo iniziare bene. Se vai sotto così presto e riesci a trasformare la situazione in una vittoria, ne sono molto orgoglioso. Ciò dimostra carattere e spirito combattivo. È bello avere questi 6 punti. Ora dobbiamo completare il discorso nel prossimo slot e qualificarci per gli Europei. Inter? L’anno scorso il mio inizio non è stato così buono. Mi sono detto che volevo iniziare la stagione in modo diverso e diventare più costante. Voglio di più, questo è il mio obiettivo”.