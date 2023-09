Nazionale femminile: giovedì la presentazione del nuovo Ct Soncin

Giovedì 14 settembre, ore 11:30, sarà presentato in conferenza stampa il nuovo Ct della Nazionale femminile Andrea Soncin. Alla conferenza, fissata inizialmente per lunedì 18 settembre a Coverciano, ed anticipata di 4 giorni alla Sala ‘Paolo Rossi’ nella sede della Figc a Roma, ci sarà anche il presidente federale Gabriele Gravina. Il neo Ct farà il suo esordio sulla panchina della Nazionale femminile in occasione delle prime due gare della Uefa Women’s Nations League con Svizzera e Svezia, in programma rispettivamente venerdì 22 settembre a San Gallo e martedì 26 settembre a Castel di Sangro.