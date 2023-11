Coppa Davis 2023, Sinner epico: quarta sconfitta in carriera per Djokovic dopo aver avuto match point

La vittoria di Jannik Sinner ai danni di Novak Djokovic in Coppa Davis è storica non soltanto per l’azzurro, ma anche per il serbo (ovviamente in senso negativo). Si tratta infatti della quarta volta in carriera in cui ha perso un match dove ha avuto match point. Il primo ko risale al torneo di Rotterdam del 2007, quando sprecò tre match point contro Youzhny, mentre due anni dopo mancò sempre tre palle match contro Nadal a Madrid. Nole ha poi sfiorato la vittoria al Queen’s nel 2018, ma non riuscì a convertire un match point contro Cilic. A Malaga, infine, è arrivata la quarta sconfitta di questo tipo visti i tre match point sprecati contro Jannik Sinner. Rispetto alle precedenti, la peculiarità è che stavolta le tre palle match in suo favore erano consecutive.

Rotterdam 2007 vs Youzhny – 3 match point

Madrid 2009 vs Nadal – 3 match point

Queen’s 2018 vs Cilic – 1 match point

Coppa Davis 2023 vs Sinner – 3 match point