Napoli, Meluso: “Bisognava intervenire radicalmente. Mazzarri? Confidiamo in lui”

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida esterna sul campo dell’Atalanta.

“Un cambio? Con grande rammarico, però quando le cose non vanno bene bisogna intervenire in maniera radicale. Mazzarri ha una storia molto importante, non solo a Napoli. E’ molto stimato a Napoli e soprattutto ha grandi capacità. E’ una scelta ponderata e speriamo porti entusiasmo che abbiamo già notato“, dice il ds.

Meluso continua: “Dal sua arrivo ha avuto metà squadra a disposizione. Ha avuto poco tempo per preparare la partita, così come ne avrà poco per le prossime. Nelle emergenze però si esalta e confidiamo molto in lui“.