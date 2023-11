Salernitana-Lazio 2-1, Cataldi: “Secondo tempo non al nostro livello, non possiamo perdere queste partite”

“Non so cosa ci succede. La prestazione non è stata il massimo, ma nel primo tempo eravamo riusciti a sbloccarla. Nella ripresa siamo entrati in campo non bene e ci hanno punito, dobbiamo cambiare rotta. Quest’anno le prestazioni non sono sempre state fantastiche, ma dobbiamo fare un cambio di mentalità perché la stagione sta andando avanti non bene”. Sono queste le parole di Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, dopo la sconfitta contro la Salernitana ai microfoni di Dazn. Poi un pensiero sulla Champions con la sfida contro il Celtic di martedì che potrebbe essere decisiva: “Spero che arriveremo con una testa diversa. Per centrare la Champions il cammino passa da queste partite, se vogliamo rigiocarla queste partite sono ancora più importanti. La Champions, però, ti da qualcosa in più e speriamo di fare una grande partita“. conclude Cataldi