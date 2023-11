Coppa Davis 2023, l’Italia è di nuovo in semifinale: Sinner e Sonego affondano l’Olanda nel doppio decisivo

L’Italia per il secondo anno consecutivo è in semifinale di Coppa Davis 2023. Al termine di una giornata lunghissima, gli uomini di Filippo Volandri sono riusciti a rimontare l’Olanda, con Jannik Sinner assoluto protagonista. Dopo la vittoria nel secondo singolare ai danni di Tallon Griekspoor, il n°4 del mondo è stato scelto dal capitano per fare coppia con Lorenzo Sonego nel doppio decisivo e il duo non ha deluso. Con il punteggio di 6-3 6-4 ha avuto la meglio su Wesley Koolhof e lo stesso Griekspoor, dando sempre l’impressione di essere di un livello superiore. E allora l’Italdavis può sognare ancora, come dodici mesi fa. Questa volta ad attenderci in semifinale sarà la vincente di Serbia e Gran Bretagna.

LA PARTITA – La coppia azzurra è la prima a trovare difficoltà, con Sonego che offre una palla break sull’1-1. Con tre punti di fila i nostri riescono a conquistare il game e l’occasione più ghiotta ce l’hanno loro nel quarto gioco, quando si ritrovano avanti 0-40. Questa volta a risalire, con cinque punti consecutivi sono però gli olandesi. Sul 3-3 è ancora Sonego a trovarsi in difficoltà nel proprio turno di battuta, ma cancella una nuova palla break. Il break arriva, ed in favore dell’Italia, pochi minuti più tardi. Koolhof non sfrutta un vantaggio di 40-15 nel suo turno di battuta e c’è l’allungo decisivo. 5-3 che poi con un game tenuto a zero si trasforma in un 6-3.

L’inerzia sembra essere tutta dalla parte del duo azzurro, che nel terzo gioco del secondo parziale ha tre chances per il primo strappo, che però non riesce. La questione è solo rinviata, perché Lorenzo e Jannik sono chiaramente i due giocatori più forte in campo e si vede. Sul 3-3 il break arriva a trenta grazie a una risposta del piemontese. Da questo momento è tutto in discesa, Sinner a quindici chiude l’ultimo turno di battuta e regala la vittoria all’Italia per 6-3 6-4.