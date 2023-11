Curling Europei Aberdeen 2023, nove su nove per l’Italia: in semifinale ci sarà la Svezia

Un nove su nove storico. La Nazionale maschile di curling ha concluso il round robin degli Europei in corso di svolgimento ad Aberdeen, Scozia, da imbattuta. Sul ghiaccio britannico Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – accompagnati da Alberto Pimpini (Aeronautica Militare) nel ruolo di riserva e seguiti in loco dal coach Ryan Fry – hanno surclassato 10-4 i tedeschi prendendosi la nona vittoria in altrettante partite giocate. Incontro senza storia, durante il quale gli azzurri hanno costantemente menato le danze, tanto da indurre i teutonici ad arrendersi già dopo sette end.

L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 10.00 di venerdì per la semifinale contro la Svezia. Ed in palio c’è qualcosa di mai riuscito prima: ovvero centrare la finale per l’oro, impresa mai riuscita sino ad oggi. L’altra semifinale, che si svolgerà in contemporanea, vedrà opposte Scozia e Svizzera.

I RISULTATI ODIERNI

Italia-Germania 10-4

Olanda-Repubblica Ceca 10-7

Scozia-Finlandia 8-7

Norvegia-Svizzera 6-4

Svezia-Turchia 10-2

LA CLASSIFICA FINALE DEL ROUND ROBIN

Italia 9V-0P Q Scozia 7V-2P Q Svizzera 6V-3P Q Svezia 6V-3P Q Norvegia 6V-3P Germania 4V-5P Olanda 3V-6P Repubblica Ceca 2V-7P Turchia 1V-8P Finlandia 1V-8P

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

ITALIA – SVEZIA

SCOZIA – SVIZZERA