Atalanta: cinque calciatori recuperati per il Napoli, Toloi in dubbio

Al centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, l’Atalanta torna ad allenarsi quasi al completo. Tutti i giocatori hanno fatto ritorno dalla sosta nazionali, con De Roon e Koopmeiners rientrati per ultimi ma a disposizione da domani. De Ketelaere, Scalvini, Kolasinac, Ruggeri e Holm sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizioni di Gasperini per la gara contro il Napoli. Ancora in dubbio Toloi, oggi impegnato con il gruppo solo per metà dell’allenamento, aspettando di essere valutato domani. Fermi ancora El Bilal Touré e Palomino, con l’argentino che tornerà in campo probabilmente contro il Torino.