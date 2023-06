Coppa Davis 2023, l’Italia debutterà contro il Canada. Volandri: “Consapevoli delle nostre potenzialità”

Sono state definite le dati e gli orari della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023, in programma a settembre. L’Italia è inserita nel Gruppo A e giocherà le sue partite all’‘Unipol Arena’ di Bologna. Si parte mercoledì 13 settembre alle ore 15 contro il Canada, nazione che lo scorso anno sconfisse gli azzurri nelle semifinali di Malaga. Venerdì 15, sempre alle ore 15, i ragazzi di Volandri se la vedranno invece contro il Cile. Infine, domenica 17 alle ore 15 sarà il turno di Italia-Svezia, terza e ultima partita del girone in cui, si spera, si potrà festeggiare la qualificazione alla fase finale.

“La Coppa Davis è la competizione a squadre più prestigiosa del tennis, perciò scendere in campo indossando i colori dell’Italia è un privilegio e una responsabilità che vogliamo onorare al meglio. A settembre ci faremo trovare pronti per la fase a gironi e sono sicuro che, ancora una volta, il pubblico della Unipol Arena ci farà sentire il proprio affetto ed entusiasmo – ha dichiarato Filippo Volandri, Capitano della Nazionale Italiana – Sfideremo avversari temibili, come i campioni in carica del Canada, e non dobbiamo sottovalutare neppure Cile e Svezia, che possono nascondere molte insidie. Allo stesso tempo siamo consapevoli delle nostre potenzialità: abbiamo un gruppo solido e con grande qualità, i ragazzi daranno il 100% per centrare la qualificazione alle Finals di Malaga“.