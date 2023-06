Europei U21, l’Italia rischia il ‘biscotto’: Francia e Svizzera possono eliminarla, le combinazioni

La sconfitta contro la Francia nella prima gara del girone degli Europei Under 21 rischia di costare caro all’Italia, che potrebbe essere vittima del cosiddetto ‘biscotto‘. Gli azzurrini di Paolo Nicolato affronteranno all’ultima giornata la Norvegia, ultima a zero punti, ma non saranno padroni del proprio destino. Oltre a sconfiggere la compagine scandinava, dunque, l’Italia dovrà guardare anche al risultato di Francia-Svizzera. Al comando del girone attualmente c’è proprio la Francia con 6 punti, mentre gli elvetici sono a quota 3 insieme all’Italia (ma hanno perso lo scontro diretto). Ecco dunque tutte le combinazioni che eliminerebbero l’Italia.

Se la Svizzera battesse la Francia 3-2, 4-3, 5-4 (e così via, purché sia con un gol di scarto), gli azzurrini sarebbero aritmeticamente fuori a prescindere dal proprio risultato contro la Norvegia. Questo perché in caso di arrivo di tre squadre a pari punti, il primo criterio per dirimere la parità è la classifica avulsa. Questa prende in considerazione la differenza reti negli scontri diretti, che in caso di 3-2 per la Svizzera sarebbe pari (0 per tutte e tre). In caso di ulteriore parità, dunque, si andrebbero a guardare i gol fatti negli scontri diretti e sia Svizzera che Francia potrebbero fare meglio dell’Italia qualora si verificassero i risultati citati in precedenza.