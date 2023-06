Carnevali: “Il calcio sta diventando un business esagerato. Arabia? Sono dalla parte di Allegri”

Ospite a ‘La politica nel pallone‘ su Rai Gr parlamento, Giovanni Carnevali ha detto la sua in merito alla scelta di Massimiliano Allegri di rifiutare un’offerta monstre dall’Arabia Saudita: “Personalmente sono dalla sua parte. Il denaro conta fino a un certo punto, poi servono voglia e ambizione per fare ciò che uno si sente, senza condizionamenti dalla parte economica“. L’ad del Sassuolo ha quindi aggiunto: “Sono preoccupato per quello che sta accadendo. Da amante del calcio del passato è un dispiacere, serve sempre rispetto per i tifosi. Il calcio sta diventando sempre di più un business, ma in maniera esagerata. E, come in tutte le cose, quando si esagera c’è il rischio di fare danni“.