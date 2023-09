Coppa Davis 2023 Italia-Canada, Volandri: “Non ho rimpianti, Vavassori non era schierabile”

Filippo Volandri è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 contro il Canada nella prima giornata della fase a gironi di Coppa Davis 2023: “Innanzitutto complimenti ai nostri avversari per aver vinto meritatamente. Poi voglio congratularmi anche con i miei ragazzi per aver dato il massimo. Analizzeremo questa sconfitta a mente fredda, consapevole di aver sbagliato ma anche di dover ripartire. Ci aspettano ancora due gare cruciali. Rimpianti? Non ne ho. Volevamo vincere tutte e tre le partite, invece le abbiamo perso. Sapevamo che quando alcuni giocatori giocano in casa o per la Nazionale performano al meglio“. Infine, Volandri ha parlato dei singoli: “Vavassori non era schierabile, perciò ho pensato che fosse una buona occasione per far debuttare Matteo. In settimana inoltre avevano provato diversi doppi“.