Milan, Pulisic: “Sogno un gol nel derby. Cardinale entusiasta di avermi qui”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic ha parlato in vista del derby tra Milan e Inter, il suo primo dall’arrivo in Italia: “Non vedo l’ora di giocarlo e, da attaccante, anche di fare gol, o magari un assist. Abbiamo cominciato molto bene e vogliamo continuare a vincere, che in fondo è ciò che conta. Inter? Squadra molto forte e difficile da affrontare, come dimostra la finale di Champions raggiunta. Sono molto bravi a difendere con un blocco basso ma hanno anche la qualità per segnare in contropiede“.

“Scudetto? Siamo fiduciosi. In estate sono arrivati molti calciatori forti e c’è un bel mix di talento: possiamo vincere – ha proseguito Pulisic, per poi parlare del patron Gerry Cardinale – Ho parlato solo una volta con lui e mi ha detto di essere entusiasta di avermi al Milan“. Su San Siro, invece: “Ho giocato nei migliori stadi al mondo, ma il Meazza è uno di quelli più impressionanti“.

L’attaccante statunitense ha infine parlato dei compagni di squadra: “Loftus-Cheek è un fortissimo, lo conosco bene. Reijnders invece ha una grande abilità con la palla, per me è un giocatore di primissimo livello. Leao è uno dei migliori giocatori al mondo, su quella fascia con lui e Theo siamo fortissimi. Giroud? Segna sempre, è sempre nella posizione giusta. E poi è una persona fantastica. E poi il mister Pioli mi piace perché ti dice la sua opinione duramente“.