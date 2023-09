Wta San Diego 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 14 settembre

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del Wta 500 di San Diego 2023. per quanto riguarda la giornata di giovedì 14 settembre. E’ tempo di quarti di finale in California e si parte alle 20.30 con la sfida tra Potapova e Kenin. Più tardi toccherà alla seconda favorita del seeding, Caroline Garcia, contro la beniamina di casa Collins, mentre in serata spazio al big match tra Haddad Maia e Krejcikova. A chiudere il programma, infine, Maria Sakkari opposta alla qualificata Navarro. Di seguito, gli orari e le informazioni sulle partite di oggi.

BARNES STADIUM

Dalle 20.30 – Potapova vs Kenin

Non prima delle 22.00 – Collins vs (2) Garcia

Non prima delle 02.30 – (7) Haddad Maia vs (4) Krejcikova

A seguire – (3) Sakkari vs Navarro