Cagliari, Ranieri contro la Lega di Serie A: “Chi ha scelto orario di domenica è un mago”

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con l’Udinese valida per la quarta giornata di Serie A: “Tutte le partite sono importanti. Nandez e Shomurodov sono a disposizione. Devo parlare con Petagna per capire come sta. Mancosu non è al 100% ma è convocato. Chi ha scelto questo orario è davvero un mago. Probabilmente sa già che alle 12:30 non farà caldo. Sono soddisfatto del mercato, abbiamo un gruppo che può mantenere la categoria”.