Pagelle Cagliari-Udinese 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Cagliari-Udinese, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Primo tempo dominato da parte dei padroni di casa che sprecano almeno quattro palle gol clamorose, da segnalare anche il palo di Luvumbo. Nella ripresa scende in campo anche l’Udinese che impensierisce Radunovic almeno un paio di volte. Nel finale però il Cagliari ci prova con più insistenza, ma è Deiola a sprecare la palla dell’1-0. Negli ultimi minuti espulso Wieteska per doppia ammonizione, ma ormai è troppo tardi. Un punto a testa.

LE PAGELLE DI CAGLIARI-UDINESE 0-0

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 6.5; Wieteska 6, Dossena 6.5, Hatzidiakos 6 (35’st Obert 6); Zappa 6.5 (34’st Nandez 6), Deiola 5.5, Prati 6.5 (35’st Di Pardo 6), Makoumbou 6, Augello 6 (22’st Azzi 6); Pavoletti 6.5 (15’st Shomurodov 6), Luvumbo 7. In panchina: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Mancosu, Viola, Oristanio, Jankto, Sulemana. Allenatore: Ranieri 6.5

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5.5, Bijol 6, Kabasele 6 (38’pt Ebosse 6) (1’st Guessand 6); Ebosele 6 (27’st Ferreira 6), Samardzic 5.5, Walace 5, Lovric 5.5 (27’st Payero 6), Kamara 5.5; Thauvin 5.5 (37’st Pereyra sv), Lucca 6. In panchina: Okoye, Malusà, Zarraga, Success, Quina, Akè, Camara, Kristensen, Zemura, Pafundi. Allenatore: Sottil 5.5

ARBITRO: Doveri di Roma 6 NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 15.121. Espulso al 50’st Wieteska per doppia ammonizione.

Ammoniti: Thauvin.

Angoli: 6-4 per l’Udinese.

Recupero: 7′; 6′