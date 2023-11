Coppa Davis 2023, la delusione di Djokovic: “Sconfitta dura da digerire, me ne assumo le responsabilità”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Serbia in semifinale di Coppa Davis 2023 contro l’Italia, Novak Djokovic si è assunto le proprie responsabilità: “E’ colpa mia se abbiamo perso. Ho avuto tre match point, sono stato davvero vicino alla vittoria. Per me è una grande delusione“. Il numero uno al mondo ha poi aggiunto: “Si tratta di una sconfitta molto dura da digerire. Fa parte dello sport, ma quando perdi giocando per il tuo paese l’amarezza è ancora maggiore“.

Djokovic ha infine parlato di Jannik Sinner, colui che l’ha sconfitto dopo aver salvato ben tre match point: “Le qualità di Jannik sono sotto gli occhi di tutti, ma onestamente pensavo che magari sarebbe calato leggermente in doppio ma non è accaduto. L’Italia ha giocato molto bene, specialmente Sinner sia in singolare che in doppio, ed ha meritato la finale. Non possiamo che fare loro i complimenti“.