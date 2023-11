Pagelle Milan-Fiorentina 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Fiorentina, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro inizio guardingo delle due squadre con poche occasioni da gol. Con il passare dei minuti il match si apre, i rossoneri hanno due occasioni importanti per sbloccare il risultato, dall’altra parte il tiro a giro di Nico Gonzalez finisce fuori. Proprio sul finire della prima frazione di gioco l’episodio che decide la partita: Theo Hernandez sfugge a Parisi e viene atterrato in area, è rigore. Dagli undici metri lo stesso Theo fa 1-0. Nella ripresa assedio totale dei viola che sprecano svariate palle gol, non ultimo al 95′ con l’incredibile parata di Maignan su Mandragora. Il Milan torna a vincere e a respirare. La Fiorentina ha tanto da recriminare.

LE PAGELLE E I VOTI DI MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-3-3): Maignan 8; Calabria 6.5 (47′ st Florenzi sv), Thiaw 6, Tomori 7, Hernandez 7; Musah 6.5 (39′ st Krunic sv), Reijnders 6, Pobega 6; Chukwueze 6, Jovic 5.5 (39′ st Camarda sv), Pulisic 6 (16′ st Loftus-Cheek 6). In panchina: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Adli, Romero, Traoré, Camarda. Allenatore: Pioli 6.5

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 7; Parisi 5, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 5.5; Arthur 5 (1′ st Lopez 6.5), Duncan 5.5 (36′ st Mandragora sv); González 6, Bonaventura 6 (43′ st Kouame sv), Sottil 5.5 (36′ st Ikoné sv); Beltran 5 (25′ st Nzola 5). In panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Amatucci, Infantino, Barak, Brekalo. Allenatore: Italiano 6.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6

RETI: 47′ pt Hernandez (rig).

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Arthur, Parisi, Tomori, Pioli.

Angoli 3-10.

Recupero: 2’+1′ pt, 7′ +1′ st.