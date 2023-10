Coppa Davis 2023, i convocati dell’Italia per le Finals: torna Sinner, assenti Berrettini e Fognini

Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, ha diramato l’elenco dei convocati per le Finals 2023 in programma a Malaga, in Spagna, dal 21 al 26 novembre. Spicca il ritorno di Jannik Sinner, che dopo l’assenza a Bologna (con annesse polemiche) è pronto a guidare la spedizione azzurra. Presenti anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. L’unica novità rispetto a Bologna è l’assenza di Andrea Vavassori, sostituito proprio da Sinner. Non ci sono neppure Matteo Berrettini, che ancora non è al meglio e probabilmente rivedremo direttamente nel 2024, e Fabio Fognini.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

QUANDO E DOVE VEDERE ITALIA-OLANDA

“Ho convocato la squadra che dà maggiori certezze, sia tecniche che fisiche. Berrettini, ad esempio, sta lavorando al massimo per tornare al 100% e per lui, come per tutti gli altri, vale il criterio generale di selezione“. Queste le motivazioni di Filippo Volandri, che poi ha aggiunto: “Abbiamo dimostrato di avere cuore e carattere, ma soprattutto tantissima qualità. Torneremo a Malaga con l’obiettivo di vincere. Siamo consapevoli che la strada verso il titolo sarà lunga, ma bisogna sempre conservare la massima concentrazione“. Sull’avversario degli azzurri, infine, Volandri ha detto: “L’Olanda è una nazionale temibile che ha vinto il suo gruppo nella fase a gironi, precedendo un avversario di altissimo livello come gli Usa. Hanno ottimi giocatori, ma noi ci faremo trovare pronti. Ho la fortuna di poter contare su un gruppo composto da ragazzi straordinari, pronti a dare il 100% per la maglia azzurra“.