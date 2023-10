Union Berlin, Fischer: “Abbiamo studiato il Napoli”

Urs Fischer vuole invertire la rotta alla guida di un Union Berlino sempre più in crisi. La sua squadra non vince una partita dallo scorso 26 agosto e la prossima avversaria è il Napoli in Champions League: “L’ho seguito ultimamente, è quinto a 5 punti dalla prima, non penso sia in difficoltà o in crisi. Hanno Osimhen fuori, pure un centrale difensivo mancherà, ma mi aspetto il Napoli di sempre, è forte, gestisce bene la pressione, è pericoloso in tutti i settori, sugli esterni con Kvaratskhelia e Politano uno contro uno. Cito anche Lobotka, il metronomo del loro centrocampo, sarà difficile”, ha detto in conferenza stampa. E su Rudi Garcia: “Non lo conosco personalmente – ha detto Fischer parlando del suo avversario – ho seguito molto il Napoli e posso dire che è una squadra compatta, si muove bene senza palla, ha qualità sugli esterni, nell’uno contro uno, sarà difficile. Conosco il Napoli”. Occhi puntati su Bonucci e Gosens, vecchie conoscenze del calcio italiano: “In generale non sono soddisfatto della situazione e quindi tutti i giocatori e io siamo responsabili – ha chiarito Fischer -, quindi anche loro, poi sull’inserimento posso dire che sono perfettamente integrati, sono leader, sono felice di questo. Bonucci non ha fatto preparazione con noi, ha giocato subito per l’infortunio di Knoche. Di Gosens sono abbastanza soddisfatto ma non al 100% perché si devono migliorare degli automatismi”.