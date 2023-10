Lega Serie A, Casini: “Lieto fine per i diritti tv”

“Il processo competitivo sui diritti tv ha avuto un lieto fine avendo accettato l’offerta di Dazn e Sky con larghissima maggioranza. È stato un lavoro intenso. È stato fondamentale partire in anticipo e arrivare a questa trattativa nelle migliori condizioni possibili vedendo anche a quello che succede nelle altre leghe. Ringrazio anche governo e parlamento per aver migliorato il quadro legislativo sulla pirateria”. Questo il commento del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa al termine dell’odierna assemblea che ha assegnato i diritti tv 2024/2029 a Dazn e Sky. “Revenue sharing? Ci sono delle stime, si è ragionato anche su stime prudenziali. È stato un fattore importante che ha visto preferire offerta, ma anche l’offerta al di là del revenue sharing è importante anche a livello di flusso di cassa che è questione importante”, ha aggiunto. “In realtà dei tre voti non favorevoli, uno era assente (il Napoli, ndr) e l’altra contrarietà non a offerta specifica ma ad altre questioni – ha detto ancora Casini – che stiamo risolvendo e non hanno a che fare con l’offerta (il Cagliari, ndr). C’è solo una contrarietà di coerenza (la Salernitana, ndr), c’è chi vedeva un canale come opzione preferibile”. “Bisogna riconoscere che il contesto anche a livello internazionale è complicato, a fronte di offerta meritevole le squadre hanno preferito accettare”, ha concluso.