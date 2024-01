Marcello Lippi: “Allegri ha grande cultura sportiva, se la giocherà per lo scudetto”

“L’allenatore della Juventus sarà sempre criticato, così come quello dell’Inter, del Milan e di tutte quelle che lottano per il primato in classifica. Allegri è un tecnico di grande cultura sportiva e se la giocherà fino in fondo anche quest’anno. La Juve mi piace sempre, ma è una squadra che piace se vince. Se non vince può giocare anche benissimo, ma non piace”. Lo ha detto Marcello Lippi a Montecatini per il premio Maestrelli parlando ad Adnkronos della corsa scudetto. Poi sulla Nazionale: “L’Italia si deve sempre porre l’obiettivo di vincere. L’Italia in ogni competizione va sempre per vincere, poi che vinca o no è un altro discorso. Spalletti ha dimostrato di essere l’uomo giusto, ha fatto cose importanti e continuerà a farle. A lui sono molto legato, è una persona di grande livello”.