Conference League 2023/2024, andata primo turno preliminare in tv: calendario, programma e orari

Si entra nel vivo delle fasi preliminari relative alla prossima Conference League, con il primo turno che vede in campo ben 60 squadre per due confronti andata/ritorno in programma questa settimana e la prossima. Gli incontri d’andata si giocheranno nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, ma in Italia non è prevista la diretta televisiva di alcun incontro. I turni preliminari, infatti, non sono inclusi nel pacchetto di diritti tv che vengono acquistati per la trasmissione della competizione. Di segui il calendario e gli orari delle partite di questa settimana.

CONFERENCE LEAGUE PRIMO TURNO PRELIMINARE – ANDATA

-Mercoledì 12 luglio

19:30 – Dudelange (LUX) – St Patrick’s (IRL)

20:00 – B36 Torshavn (FRO) – Paide (EST)

-Giovedì 13 luglio

17:00 – Ararat-Armenia (ARM) – Egnatia (ALB)

17:00 – Inter Escaldes (AND) – Víkingur (FRO)

17:00 – Pyunik (ARM) – Narva Trans (EST)

17:00 – Tobol Kostanay (KAZ) – Honka Espoo (FIN)

17:30 – Makedonija (MKD) – RFS (LVA)

17:30 – Žilina (SVK) – Levadia Tallinn (EST)

18:00 – Panevezys (LTU) – Milsami (MDA)

18:00 – Haka (FIN) – Crusaders (NIR)

18:00 – Magpies (GIB) – Dundalk (IRL)

19:00 – Alashkert (ARM) – Arsenal Tivat (MNE)

19:00 – Domžale (SLO) – Balzan (MLT)

19:00 – Dukagjini (KOS) – Europa FC (GIB)

19:00 – Gżira United (MLT) – Glentoran (NIR)

19:00 – Hegelmann Litauen (LTU) – Shkupi (MKD)

19:00 – Riga (LVA) – Víkingur Reykjavík (ISL)

19:00 – Torpedo Kutaisi (GEO) – Sarajevo (BIH)

19:30 – Dunajská Streda (SVK) – Dila Gori (GEO)

19:30 – Niederkorn (LUX) – Gjilani (KOS)

19:30 – Penybont (WAL) – FC Santa Coloma (AND)

20:00 – Akureyri (ISL) – Connah’s Quay Nomads (WAL)

20:00 – HB Torshavn (FRO) – Derry City (IRL)

20:00 – Shkëndija (MKD) – Haverfordwest (WAL)

20:00 – Tirana (ALB) – Dinamo Batumi (GEO)

20:00 – Vaduz (LIE) – Neman Grodno (BLR)

20:30 – Sutjeska (MNE) – Cosmos (SMR)

20:30 – Željezničar (BIH) – Dinamo Minsk (BLR)

20:45 – La Fiorita (SMR) – Zimbru Chisinau (MDA)

20:45 – Linfield (NIR) – Vllaznia (ALB)

20:45 – Maribor (SVN) – Birkirkara (MLT)