Combinata nordica, Seefeld 2023: dominio Westvold-Hansen, Sieff quarta

Gyda Westvold-Hansen è inarrestabile. Nella tappa di Coppa del Mondo a Seefeld, la norvegese ha conquistato la sesta vittoria in altrettante gare gestendo alla grande la frazione di fondo dopo aver dominato quella di salto. Secondo posto per la tedesca Natalie Armbruster con un ritardo di +25”, mentre sull’ultimo gradino del podio è salita Ida Marie Hagen (+56”), decisamente la più prestante sugli sci stretti. Quarto posto per l’azzurra Annika Sieff, in difficoltà sigli sci e a dieci secondi dal podio. Veronica Gianmoena chiude 15esima a 2’29” dalla testa, Daniela Dejori è 19esima a 3’19”.