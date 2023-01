Serie A, la banca JP Morgan offre un finanziamento per sostenere il calcio italiano

Nuova proposta per la Serie A. Stando a quanto riportato da ‘milanofinanza.it’, JP Morgan, prima banca americana, avrebbe presentato alla Lega un’offerta di finanziamento tra i 700 milioni ed un miliardo di euro con lo scopo di dare supporto al progetto di media company del calcio italiano. La garanzia per la banca dovrebbe risiedere nei proventi dei diritti televisivi del torneo ed uno dei principali sponsor di questa eventuale operazione sarebbe l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, che per molto tempo ha lavorato per il fondo Elliot.