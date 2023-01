Scherma: le spadiste Rizzi, Traditi, Bozza e Marzani raggiungono il tabellone principale di Doha

E’ giunto il momento di salire in pedana per le azzurre dalla spada femminile, impegnate nella tappa di Doha valevole per la Coppa del Mondo 2023. Alle quattro già qualificate di diritto al tabellone principale, ovvero Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola, si aggiungono altre quattro atlete italiane per un totale di otto.

Vittoria nel tabellone preliminare da 64 e passaggio del turno per Giulia Rizzi, che ha sconfitto la francese Nabeth per 15-13, mentre Gaia Traditi si è imposta sulla georgiana Muridova mediante il punteggio di 15-14; avanza anche Alessandra Bozza vittoriosa 13-12 nei confronti della ceca Saligerova. Roberta Marzani si rende protagonista di una grande prestazione, portando a casa tutte vittorie nella fase a gironi e conquistando l’accesso al main-draw.

Fatale l’ultimo turno di qualificazione per Sara Maria Kowalczyk, battuta dalla polacca Swatowska-Wenglarczyk. Eliminate dopo il tabellone preliminare da 128 Alessia Pizzini e Nicol Foietta battute rispettivamente dall’ucraina Bezhura per 15-13 e dalla georgiana Muridova per 15-14. Fuori dopo la fase a gironi Beatrice Cagnin. Nella giornata di domani, sabato 28 gennaio, andranno in scena le qualificazioni di spada maschile, mentre domenica via alle fasi finali dei due tabelloni.

GRAND PRIX FIE SPADA FEMMINILE QUALIFICAZIONI – Doha (QAT), 27 gennaio 2023



Tabellone da 64 (domenica)

Santuccio (ITA) – Pawlowska (Pol)

Isola (ITA) – Staehli (Sui)

Rizzi (ITA) – Boukhelifa (Alg)

Navarria (ITA) – Muhari (Hun)

Traditi (ITA) – Chorniy (Ukr)

Fiamingo (ITA) – Husisian (Usa)

Bozza (ITA) – Kharkova (Ukr)

Marzani (ITA) – Doig Calderon (Per)

Tabellone preliminare da 64

Rizzi (ITA) b. Nabeth (Fra) 15-13

Swatowska-Wenglarczyk (Pol) b. Kowalczyk (ITA) 15-10

Traditi (ITA) b. Muridova (Geo) 15-14

Bozza (ITA) b. Saligerova (Cze) 13-12

Tabellone preliminare da 128

Kowalczyk (ITA) b. Sica (Gbr) 15-9

Bozza (ITA) b. Murzataeva (Uzb) 15-13

Bezhura (Ukr) b. Pizzini (ITA) 15-13

Muridova (Geo) b. Foietta (ITA) 15-14

Fase a gironi

Roberta Marzani: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Giulia Rizzi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Gaia Traditi: 4 vittorie, 1 sconfitta

Alessandra Bozza: 4 vittorie, 2 sconfitte

Nicol Foietta: 3 vittorie, 2 sconfitte

Alessia Pizzini 3 vittorie, 2 sconfitte

Sara Maria Kowalczyk: 3 vittorie, 3 sconfitte

Beatrice Cagnin: 1 vittoria, 4 sconfitte