Lo striscione al Colosseo: “Via i razzisti dalla Lazio” (FOTO)

“Via i razzisti dalla Lazio”. Questo lo striscione apparso nella notte sul Ponte degli Annibaldi, la passerella pedonale che si affaccia sul Colosseo, in passato luogo di esposizione dei messaggi di ultras di Roma e Lazio. Ad esporre lo striscione l’associazione Lazio e Libertà, che da anni si batte per promuovere la lotta al razzismo all’interno dell’Olimpico biancoceleste. Il riferimento è ai cori razzisti rivolti a Banda e Umtiti nell’ultimo match contro il Lecce, che sono costati alla Lazio la chiusura della curva nord per il match contro l’Empoli.

Questo striscione dice qualcosa in più sul tifoso della #Lazio… basta generalizzare. E stop al razzismo #stopalrazzismo @lazio_e pic.twitter.com/GbHcFlWUHD — Lazio e Libertà APS 🚬 (@lazio_e) January 8, 2023