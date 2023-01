Djokovic misterioso sull’infortunio: “Non voglio dire cosa sta succedendo. Korda destinato alla top-10”

“L’infortunio? Non ne parlerò troppo perché non credo che sia il caso, non voglio dire troppo cosa mi sta succedendo. Ho sentito tirare al tendine del ginocchio, e avevo bisogno di cure. Poi, dopo che le pillole hanno fatto effetto, mi sono sentito meglio. Vediamo come mi sentirò domani mattina. Non è la prima volta che mi succede, so cosa devo fare con il mio staff medico. Non abbiamo molto tempo, speriamo che vada bene”. Così Novak Djokovic, nelle parole in conferenza stampa riportate da puntodebreak.com, ha parlato dopo la vittoria all’Atp di Adelaide contro Medvedev che è valsa al serbo l’approdo in finale, dove sfiderà Sebastian Korda. A proposito del giovane statunitense, Djokovic ha detto: “Ha molto talento, è meraviglioso vederlo giocare e muoversi in campo. È uno dei giocatori della nuova generazione che punta al top, la sua entrata nella top-10 è solo questione di tempo“.