Combinata Mondiali Courchevel Meribel 2023, Brignone: “Non sono slalomista, proverò ad attaccare senza strafare”

“Non sono una slalomista, ma posso fare delle ottime manche ed è quello che cercherò di fare attaccando evitando di strafare come ho fatto a Cortina”. Federica Brignone ha le idee chiare in vista della seconda manche della combinata femminile che la vede in testa dopo il Super-G disputato in mattinata ai Mondiali di Courchevel/Méribel. “Il mio obiettivo è quello di andare al massimo, di fare la mia miglior manche e vedere cosa succede. Spero di far vedere il mio miglior slalom”, ha aggiunto l’azzurra.