Inchiesta Juventus, il Codacons avvia l’azione legale a tutela degli azionisti

di Mattia Zucchiatti 224

In riferimento all’inchiesta sulla Juventus – in vista dell’udienza preliminare del 27 marzo a Torino – il Codacons “scende in campo a tutela degli azionisti bianconeri che hanno subito la perdita del valore delle proprie azioni in conseguenza del procedimento avviato dalla giustizia sportiva nonché dalle indagini avviate dalla Procura di Torino”. Lo comunica in una nota la stessa associazione, sottolineando che gli azionisti che vogliono costituirsi parte civile nel procedimento penale possono aderire all’azione risarcitoria dell’associazione scaricando la modulistica pubblicata alla pagina dedicata dell’associazione entro il 17 marzo prossimo