Codacons, istanza al Coni e alla Federtennis: “Chi rappresenta azzurri deve pagare tasse in Italia”

A due giorni dallo storico trionfo azzurro in Coppa Davis dopo 47 anni, il Codacons ha presentato un’istanza al Coni e alla Fitp “Dopo i festeggiamenti per la vittoria in Coppa Davis, il Codacons – si legge in un comunicato – interviene per ricordare che buona parte della squadra che rappresenta l’Italia nel tennis ha in effetti residenza all’estero – a Montecarlo: Sinner e compagni hanno sì celebrato vittorie impressionanti a nome del nostro Paese, ma contemporaneamente hanno fatto emergere anche diversi interrogativi sulle scelte di residenza e sulle implicazioni fiscali a esse collegate”.

“Se infatti l’allenatore e quattro su cinque di questi atleti di successo sono di fatto esuli fiscali, che hanno scelto di stabilire la loro residenza a Montecarlo – un paradiso fiscale noto per le sue tasse ridotte e per il trattamento favorevole nei confronti dei soggetti più benestanti – è chiaro che una questione fiscale, etica e di rappresentanza si pone davvero e non si può evitare. Può un atleta rappresentare l’Italia e insieme scegliere di pagare le tasse altrove, magari in un paradiso fiscale dove le imposte sono minime? Il danno che da questa situazione deriva al Fisco italiano è sotto gli occhi di tutti. Per questo il Codacons ha deciso di inviare una istanza al Coni e alla Fitp, chiedendo che venga introdotto – come condizione per rappresentare l’Italia sui grandi palcoscenici internazionali – l’obbligo di mantenere la residenza nel Belpaese”, si legge.

“Siamo felici delle vittorie sportive di Sinner e compagni, ma ci stanno a cuore soprattutto l’interesse pubblico dei cittadini e l’equità fiscale”, dichiara il presidente Carlo Rienzi. “Chi rappresenta l’Italia deve avere in Italia la residenza e pagare in Italia le tasse: questa dovrebbe essere una regola automatica, in mondo che agli onori corrispondano anche gli oneri che spettano a tutti i cittadini italiani”, conclude.