Tennis, esibizione in Russia a dicembre. La WTA: “Giocatrici sono indipendenti, possono partecipare”

Come lo scorso anno, dall’1 al 3 dicembre a San Pietroburgo si svolgerà un’esibizione che vedrà impegnati diversi tennisti dei circuiti ATP e WTA. Un evento sponsorizzato dal colosso energetico russo Gazprom, mentre la Russia continua la guerra in Ucraina. Tra le giocatrici che prenderanno parte ci sono Yulia Putintseva del Kazakistan, la numero 28 del mondo russa Anastasia Potapova, e Veronika Kudermetova, anche lei russa. Tra gli uomini il numero 15 del mondo Karen Khachanov, Roberto Bautista Agut e Adrian Mannarino. “Questo evento non è affiliato alla WTA né la WTA sostiene lo svolgimento dell’evento”, ha dichiarato l’organo di governo del tennis femminile. “Le giocatrici competono nel WTA Tour come professioniste indipendenti e, a loro discrezione, hanno la possibilità di partecipare a un’esibizione senza penalità durante la sosta”. Ancora silenzio invece dall’Atp.