Milan-Borussia Dortmund, Furlani: “Importantissimo andare avanti. Il muro giallo? Quello rossonero tutta un’altra cosa”

“E’ una partita importantissima, ma questa sera avremo un uomo in più: il pubblico, parlano tutti del muro giallo, ma noi avremo il muro rossonero che è tutta un’altra cosa”. Con queste parole l’ad del Milan, Giorgio Furlani, carica l’ambiente in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. “Il grande Milan si è fatto soprattutto in Europa, è importantissimo andare avanti”, dice Furlani contento di sapere che questa sera al Meazza ci sarà un tifoso speciale: “Ci sarà anche Sinner e io non vedo l’ora di conoscerlo”.