Cocciaretto-Stefanini oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Lucrezia Stefanini nel primo turno del WTA 500 di Linz 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. La marchigiana torna in campo dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open e dovrà subito vedersela in un derby con la compagna di Billie Jean King Cup. Un match che vede “Coccia” certamente partire con i favori del pronostico, ma la toscana è reduce da un ottimo torneo di qualificazione, dove è riuscita a sconfiggere all’ultimo turno l’iberica Bassols Ribera che è una giocatrice alle porte delle prime 100, ma soprattutto quell’Alicya Parks che è n°72 del mondo e su campi indoor è osso duro per tutte con un gran servizio a sua disposizione.

Cocciaretto e Stefanini scenderanno in campo oggi (martedì 30 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo match di giornata sul Match Court 1 a partire dalle 12:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match accompagnando i propri lettori con una diretta testuale, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.