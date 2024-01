Jannik Sinner rinuncia a Marsiglia: come cambia la sua programmazione. Calendario e prossimi tornei

Come prevedibile, dopo le fatiche dell’Australian Open Jannik Sinner si è cancellato dal torneo di Marsiglia, in programma la prossima settimana. Una scelta inevitabile, non tanto perché un campione Slam non possa giocare un Atp 250 bensì perché più si alza il livello e più è importante una buona programmazione. L’azzurro si prenderà dunque tutto il tempo necessario per metabolizzare il successo di Melbourne e poi ripartire ancora più carico. Andiamo a scoprire dunque come cambia la programmazione di Sinner, il suo calendario e quali saranno i prossimi tornei che giocherà.

Il ritorno in campo di Jannik è previsto per la settimana del 12-19 febbraio in occasione dell’Atp 500 di Rotterdam. L’azzurro difende la finale raggiunta lo scorso anno ed ama le condizioni di gioco che troverà in Olanda (cemento indoor), perciò è probabile che prenderà parte all’evento. Inoltre, si tratterà di un test importante dato che nell’entry list figurano altri cinque top 10, tra cui Daniil Medvedev, avversario sconfitto in finale a Melbourne e che dodici mesi fa a sua volta lo ha battuto nella finale di Rotterdam.

Se sulla trasferta olandese c’è ancora qualche minimo dubbio, è invece certa la partecipazione di Sinner al Sunshine Double. Dopo l’Australian Open, l’appuntamento più atteso è infatti l’accoppiata Indian Wells-Miami, due Masters 1000 in programma rispettivamente dal 6 al 17 marzo e dal 20 al 31 marzo. Anche in questo caso Jannik avrà tanti punti da difendere dato che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale in California e la finale in Florida. Visto come ha giocato in Australia e il momento di forma che sta attraversando, però, l’obiettivo non può che spingersi fino in fondo e magari conquistare il titolo. Dopo questa trasferta oltreoceano sarà tempo di tornare in Europa per la stagione su terra rossa, ma per quello ci sarà tempo: ora ciò che conta è recuperare dopo l’Australian Open e concentrarsi sui prossimi appuntamenti, ancora sul cemento.

PROGRAMMAZIONE JANNIK SINNER

12-19 febbraio: ATP 500 Rotterdam

6-17 marzo: Masters 1000 Indian Wells

20-31 marzo: Masters 1000 Miami