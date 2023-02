Cocciaretto-Siniakova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Katerinia Siniakova nei quarti di finale del WTA di Merida 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio. L’azzurra ha fatto vedere buone cose nei primi due incontri sul cemento messicano, sconfiggendo con autorità due avversarie non semplicissime quali la svizzera Golubic e la cinese Wang. Per la giovane marchigiana si tratta già del secondo quarto di finale in questo inizio di stagione dopo la bella settimana di Hobart, dove raggiunse poi la prima finale nel circuito maggiore. L’avversaria odierna è un’altra giocatrice dall’indiscusso talento, in grado di aggiudicarsi slam su slam in doppio, ma anche in grado di mantenere una classifica di singolare di assoluto rispetto. Elisabetta guida i precedenti per 1-0, avendo vinto lo scorso anno sul rosso di Budapest.

Cocciaretto e Siniakova scenderanno in campo nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio, come secondo match a partire dalle 01:00 italiane (dopo Giorgi-Stephens). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Cocciaretto e Siniakova. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.