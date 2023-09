Cocciaretto-Kostyuk oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Pechino 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà Marta Kostyuk al primo turno del WTA 1000 di Pechino 2023, torneo in programma dal 30 settembre all’8 ottobre. Dopo la precoce eliminazione agli US Open la nostra numero uno si è presa qualche settimana di stop e si ripresenta in Cina con l’obiettivo di chiudere al meglio questa parte finale di stagione. L’esordio senza dubbio non è dei più semplici contro una Kostyuk che quest’anno è tornata ad esprimersi su buoni livelli. Le due si sono affrontate quest’anno sul veloce di un altro 1000, ovvero a Miami, e in quell’occasione la vittoria andò alla tennista ucraina in due set.

Cocciaretto e Kostyuk scenderanno in campo oggi, sabato 30 settembre, come 2°match dalle 05:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.