Arnaldi-Jarry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Nicolas Jarry negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della capitale cinese. Altra settimana molto consistente per il sanremese che, dopo aver superato le qualificazioni, ha superato anche il suo impegno di primo turno contro il potente statunitense J.J. Wolf. Adesso serve un’altra partita perfetta per provare a domare il bombardiere cileno, visto all’opera recentemente contro la nostra Nazionale in occasione della fase a gironi della Coppa Davis in quel di Bologna.

Quest’ultimo sta disputando una stagione sopra le righe, come ampiamente confermato dalla sua vittoria all’esordio contro il greco Stefanos Tsitsipas. Arnaldi, non a caso, partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per lui c’è il primo quarto di finale della giovane carriera in un appuntamento di questa categoria. In caso di successo nei confronti del sudamericano troverebbe come prossimo ostacolo uno tra il tedesco Alexander Zverev, vincitore pochi giorni fa a Chengdu, oppure lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Arnaldi e Jarry scenderanno in campo oggi (sabato 30 settembre). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul ‘Diamond’ con inizio fissato non prima delle ore 06.30 italiane (le 12.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di ottavi di finale tra Arnaldi e Jarry garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.