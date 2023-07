Cocciaretto insegue best ranking e primo titolo in carriera: tra lei e il trionfo a Losanna c’è la francese Burel

L’ultimo match Wta del 2023 che si disputa sulla terra battuta sarà la finale del Wta 250 di Losanna. A sfidarsi l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la francese Clara Burel, entrambe nate nel 2001 ed entrambe a caccia del primo titolo in carriera a livello Wta. Le due giocatrici arrivano però all’atto conclusivo del torneo in maniera differente. Cocciaretto ha vinto 3 dei suoi 4 match in tre set, faticando significativamente specialmente in semifinale contro Bondar: 6-7 7-6 7-5 dopo ben 3h34′ di gioco. Burel ha invece perso il primo set di tutto il torneo in semifinale, contro la connazionale Parry, che ha anche avuto la palla break per andare a servire per il match. Ciò vuol dire che Burel sarà più riposata, ma probabilmente non in fiducia quanto Cocciaretto, già certa di ritoccare il proprio best ranking e sulla buona strada per essere testa di serie allo US Open.

SEGUI IL LIVE DI COCCIARETTO-BUREL

COME SEGUIRE COCCIARETTO-BUREL IN TV

In caso di successo, Elisabetta farebbe il suo debutto assoluto tra le prime 30 del mondo e conquisterebbe il primo titolo della sua giovane carriera, sfumato a inizio stagione a Hobart (sconfitta in finale contro Davis). Gli stessi traguardi li insegue Burel, che pur essendo coetanea di Cocciaretto è esplosa più tardi ed è più indietro in classifica. Già certa del best ranking, in caso di vittoria si porterebbe a ridosso della top 50. Cocciaretto ha vinto l’unico precedente, sulla terra rossa croata di Makarksa lo scorso anno, e proverà a ripetersi, pur consapevole che non sarà facile.

Pur essendo più avanti in classifica e non avendo nulla da invidiare all’avversaria in termini di repertorio, tra le due è decisamente più in forma Burel. Dopo Wimbledon, la francese ha infatti scelto di tornare a giocare sulla terra battuta e ha vinto 12 dei 14 match disputati. Elisabetta invece era reduce dalla prematura sconfitta a Palermo prima dell’exploit di questa settimana. Anche il percorso verso la finale di Burel è stato più netto e l’impressione è che se il match dovesse prolungarsi potrebbe essere Burel a beneficiarne, avendo conservato un po’ più di energie. Ciò non vuol dire che Cocciaretto partirà spacciata né che sia destinata a pagare le fatiche della semifinale.

Si prospetta infatti un match assolutamente avvincente e dall’esito non scontato. Cocciaretto probabilmente ha più esperienza ed è più abituata a giocare a certi livelli, perciò potrebbe accusare meno la tensione di una finale. Un altro aspetto che sorride però a Burel è il rapporto con il torneo di Losanna. La sua prima e finora unica finale a livello Wta l’ha giocata proprio a Losanna, nel 2021, arrendendosi in tre set alla slovena Zidansek. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per un incontro entusiasmante che entrambe le giocatrici faranno di tutto per portare a casa. Appuntamento alle ore 13.00.