LIVE – Cocciaretto-Burel, finale Wta Losanna 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cocciaretto-Burel, incontro valevole per la finale del torneo WTA 250 di Losanna 2023 (terra battuta). Entrambe hanno risolto in tre set il loro impegno di semifinale. La marchigiana, dopo quasi tre ore e mezza ed un match point annullato, ha battuto l’ungherese Anna Bondar. La francese, invece, è uscita vincitrice dalla battaglia contro la connazionale Diane Parry. Cocciaretto va a caccia del primo titolo della carriera a livello di circuito maggiore dopo averlo soltanto sfiorato lo scorso gennaio in quel di Hobart (cemento outdoor).

Partirà favorita contro Burel secondo le quote dei bookmakers. Tra le due un solo precedente, andato in scena lo scorso anno in un torneo minore. Erano i quarti di finale del Challenger croato di Makarska e Cocciaretto riuscì ad avere la meglio in due parziali. A svolgere un ruolo decisamente molto importante sarà il fattore stanchezza. La speranza, infatti, è che l’italiana possa aver recuperato pienamente dall’enorme fatica prodotta all’interno del suo penultimo atto. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cocciaretto e Burel pianificate come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.00.

