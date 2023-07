Cocciaretto-Burel oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Losanna 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Clara Burel nella finale del WTA 250 di Losanna 2023 (Svizzera), torneo di scena sui campi in terra battuta della città elvetica. Entrambe hanno risolto in tre set il loro impegno di semifinale. La marchigiana, dopo quasi tre ore e mezza ed un match point annullato, ha battuto l’ungherese Anna Bondar. La francese, invece, è uscita vincitrice dalla battaglia contro la connazionale Diane Parry. L’azzurra va a caccia del primo titolo della carriera a livello di circuito maggiore dopo averlo soltanto sfiorato lo scorso gennaio in quel di Hobart (cemento outdoor). Partirà favorita contro Burel secondo le quote dei bookmakers. Tra le due un solo precedente, andato in scena lo scorso anno in un torneo minore. Erano i quarti di finale del Challenger croato di Makarska e Cocciaretto riuscì ad avere la meglio in due parziali. A svolgere un ruolo decisamente molto importante sarà il fattore stanchezza. La speranza, infatti, è che l’italiana possa aver recuperato pienamente dall’enorme fatica prodotta all’interno del suo penultimo atto.

Cocciaretto e Burel scenderanno in campo oggi (domenica 30 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Cocciaretto e Burel garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.