Sport in tv oggi, sabato 29 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

Tutti gli eventi sportivi che saranno trasmessi in diretta tv nella giornata di oggi, sabato 29 luglio. Ultimo weekend di Formula 1 prima della sosta estiva: il campione del mondo Max Verstappen andrà a caccia della pole position e della vittoria della sprint race anche nel Gran Premio del Belgio. Penultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Fukuoka e ai Mondiali di scherma di Milano, con gli azzurri che proveranno a portare a casa altre medaglie. Proseguono anche i vari tornei di tennis di Amburgo, Atlanta, Umago, Varsavia e Losanna, con Elisabetta Cocciaretto in semifinale. Per quanto riguarda il calcio spazio ai Mondiali femminili con l’Italia che sfida la Svezia e alle varie amichevoli dei club.